Saudiërs in het nauw door zaak-Khashoggi, maar de oliekraan blijft open

Het Westen, en met name de Verenigde Staten, pakt Saudi-Arabië nauwelijks aan na het verdwijnen van de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Ook in Nederland duurde het even voor er gereageerd werd. Woensdag gaf minister Hoekstra pas aan dat hij toch niet naar Saudi-Arabië gaat voor een geplande reis. Waarom de westerse wereld zo mak en traag reageert? Olie, is een veelgehoord antwoord.

Want de invloed van Saudi-Arabië op de wereldwijde oliemarkt is bijzonder groot. Het land heeft al laten weten dat het bij eventuele sancties na de vermissing van Khashoggi terugslaat met zwaardere tegenacties. Een middel dat het land hierbij kan gebruiken is de oliekraan. Die zou dichtgedraaid kunnen worden, zodat we in het Westen in de problemen komen.

"Maar dat ze de kraan helemaal dichtdraaien lijkt me heel onwaarschijnlijk", zegt Jeroen van der Veer. De oud-topman van Shell werkte in het verleden veel samen met Saudi-Arabië. "Ze zouden hem eerder een beetje afknijpen, of voor een tussenweg gaan: alleen maar zeggen dat ze de kraan dichtdraaien. Dat dichtdraaien is namelijk niet meteen merkbaar, daar zit wat vertraging op." De dreiging is daardoor al voldoende om voor een mogelijk effect te zorgen.