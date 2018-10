18 jaar cel in zaak 'prostitutiemoorden' Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam heeft de 59-jarige Albert B. veroordeeld tot achttien jaar cel vanwege de doodslag op twee vrouwen in Rotterdam, begin jaren 90. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog twintig jaar.

De zaak kwam vorig jaar aan het rollen door een dna-verwantschapsonderzoek. De twee slachtoffers leidden een zwervend bestaan en een van hen werkte als prostituee. De 45-jarige Berendina Stijger werd in september 1990 dood gevonden in de buurt van de Willemsbrug. Negen maanden later werd straatprostituee Francis Garcia-Hofland (22) vermoord aangetroffen op het talud van de Westzeedijk.

Tussen hun zaken waren veel overeenkomsten: ze waren beiden half ontkleed, hun keel was doorgesneden en ze hadden steekwonden. Ook waren er seksuele handelingen gepleegd en zat er sperma van dezelfde man op de lichamen. Volgens de officier van justitie werden de vrouwen op een "afschuwelijke wijze" van het leven beroofd. "Respectloos, bruut en wreed."

B. heeft de moorden en verkrachtingen altijd ontkend.