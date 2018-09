20 jaar cel geëist tegen verdachte prostitutiemoorden Rotterdam

Het Openbaar Ministerie heeft twintig jaar cel geëist tegen de 59-jarige Albert B. uit Schiedam. De man zou begin jaren 90 twee vrouwen in Rotterdam met messteken om het leven hebben gebracht. Beide vrouwen leidden een zwervend bestaan en een van hen werkte als prostituee. Pas in april vorig jaar werd B. opgepakt.

De dakloze Berendina Stijger (45) werd in september 1990 dood gevonden in de buurt van de Willemsbrug. In juni 1991 werd straatprostituee Francis Garcia-Hofland (22) vermoord aangetroffen op het talud van de Westzeedijk. Er waren veel overeenkomsten tussen de zaken. Beide vrouwen waren half ontkleed, hun keel was doorgesneden en ze hadden steekwonden. In beide gevallen waren er seksuele handelingen gepleegd en zat er sperma van dezelfde man op de lichamen.

Dna-onderzoek

Het vinden van de dader bleek lastig. Begin jaren 90 waren opsporingsmiddelen als camerabeelden niet beschikbaar en het sperma van de dader was het enige bewijs. Het coldcaseteam van de Rotterdamse recherche pakte de zaken een aantal jaar geleden opnieuw op in het kader van een groot landelijk onderzoek naar moorden op prostituees.

Dna-verwantschapsonderzoek leverde een hit op met een man. Het bewaarde sperma moest van een broer van hem zijn en aangezien de man maar één broer had, kwam de recherche uit bij Albert B.