'Nederlandse bouwsector al jaren niet meer serieus bezig met veiligheid'

De bouwsector in Nederland neemt de veiligheid al jaren niet meer serieus, gaat vooral voor de laagste prijs en leert te weinig van eerdere ongelukken. Dat meldt EenVandaag op basis van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De raad presenteert later vandaag een rapport over het instorten van een in aanbouw zijnde parkeergarage op de luchthaven van Eindhoven.

De OVV onderzocht de afgelopen jaren meerdere incidenten in de bouw. Volgens de raad zijn bouwbedrijven na een ongeluk meer bezig met het afwentelen van de schuld, dan met het verbeteren van de veiligheid. Ook is de prijs vaak leidend en zijn bij de bouw zoveel partijen betrokken dat niet duidelijk is wie precies waarvoor verantwoordelijk is.

Scheuren in vloeren

De parkeergarage in Eindhoven stortte in mei vorig jaar in. Onderzoekers concludeerden in september vorig jaar dat de gedeeltelijke instorting te wijten was aan een technische fout in de gebruikte vloerplaten. Maar volgens de onderzoeksraad zat er al een fout in het ontwerp. Bij de parkeergarage was ervoor gekozen om de vloeren een kwartslag te draaien. De wapening van die vloer was echter te kort, waardoor de vloer niet sterk genoeg was. De vloer kon de hoge temperatuur op de dag van de instorting niet aan en bezweek deels.

De onderzoeksraad concludeert dat twee maanden vóór het instorten er al signalen waren dat er iets mis was met de veiligheid van de garage: zo zaten er scheuren in de vloeren en stonden er plassen op. Dat duidt, zo zegt de OVV, op een "constructief veiligheidstekort". Niemand trok de veiligheid echter in twijfel. Eerder meldde EenVandaag dat onderaannemers bouwer BAM al hadden gewaarschuwd voor problemen met de vloerplaten.

Ook haalt de OVV uit naar bouwbedrijf BAM, dat de garage onder grote tijdsdruk bouwde. Een maand na de start van de bouw dienden zich al financiële tegenslagen aan, waardoor het halen van de planning en het beperken van het verlies prioriteit hadden. BAM leidde uiteindelijk een verlies van meer dan 10 procent van de aanneemsom op de garage.

Scholen dicht

Op verschillende plaatsen in Nederland werden panden na het ongeluk gesloten, omdat ze dezelfde constructie hadden als de garage in Eindhoven. In Haarlem moest een parkeergarage dicht, terwijl in onder meer Arnhem, Rotterdam en Zwolle scholen panden moesten sluiten.

De onderzoeksraad trekt die gang van zaken nu twijfel, meldt EenVandaag. Er moet gekeken worden naar het ontwerp van de vloer en de naden tussen de vloerplaten, en niet naar de hechting tussen de platen en het beton. Of dat nog gevolgen heeft voor de panden die dicht moesten na het instorten van de garage is niet duidelijk.