Politie infiltreerde in terreurcel die grote aanslag wilde plegen op jongeren

De zeven mannen die worden verdacht van het voorbereiden van een grote aanslag, zijn gepakt met behulp van politie-infiltranten. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving door NRC en RTL Nieuws.

Het gaat om een langdurige infiltratieactie van meerdere maanden. De politie leverde handvuurwapens aan de groep, die vooraf onklaar waren gemaakt. Op de dag dat de wapens werden geleverd, zijn de verdachten gearresteerd. Bronnen melden de NOS dat het op dat moment ontoelaatbaar was om de verdachten door te laten gaan met hun voorbereidingen voor de aanslag.

Jongeren

Verder melden de bronnen dat de intentie van de groep was om zo veel mogelijk jongeren te treffen, voor een zo groot mogelijke maatschappelijke ontwrichting.

NRC schrijft dat een infiltrant zich voordeed als 'aanslagplanner' van IS. Hij zou de verdachten hebben geholpen bij het voorbereiden van een aanslag. RTL meldt dat er uiteindelijk een tweede infiltrant bij kwam.

De zeven zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen met bomvesten en kalasjnikovs tijdens een groot evenement in Nederland. De voorbereidingen zouden zich hebben afgespeeld in een afgelegen gebied in de buurt van Rotterdam.

Rechtszaak

Het Openbaar Ministerie zegt tegen de NOS dat er gebruik is gemaakt van bijzondere opsporingsmiddelen en dat er op dit moment geen verdere mededelingen over worden gedaan. Bij de rechtszaak tegen de verdachten wordt te zijner tijd duidelijk welke middelen zijn ingezet.