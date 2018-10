Khashoggi zou zijn gemarteld in bijzijn van de consul: 'Jullie bezorgen me problemen'

De Saudische journalist Jamal Khashoggi zou in het bijzijn van de Saudische consul in Istanbul, Mohammed al-Otaibi, zijn gemarteld. De Turkse krant Yeni Sefak, die te boek staat als spreekbuis van de Turkse regering, baseert zich op de geluidsopnames die Khashoggi in het consulaat zou hebben opgenomen met zijn smartwatch.

Persbureau Reuters meldde eerder vandaag op basis van Saudische media dat al-Otaibi inmiddels zou zijn ontheven uit zijn functie en dat wordt onderzocht of hij "overtredingen" heeft begaan. Een uur later trok Reuters dat bericht weer in.

Op de geluidsopnames zou volgens Yeni Sefak niet alleen te horen zijn hoe de journalist wordt gedood, maar is ook de stem van Al-Otaibi te herkennen. "Doe dit buiten. Jullie bezorgen me problemen", zou hij tegen de mannen hebben gezegd die bezig waren Khashoggi te martelen in zijn kantoor.

Een van de mannen snauwde vervolgens richting de consul: "Houd je kop als je in leven wilt blijven wanneer je terugkeert naar Saudi-Arabië".

Gruwelijke details

De Amerikaanse krant The Wall Street Journal sprak een Turkse overheidsbron die de geluidsopname ook in handen heeft. Hij stelt dat Al-Otaibi vervolgens zijn kantoor werd uitgestuurd, waarna Khashoggi verder werd gemarteld - onder meer zijn vingers zouden zijn afgehakt - en werd gedood.

Op de opname zou ook te horen zijn hoe de forensisch expert die de Saudi's naar Turkije had gestuurd een koptelefoon met muziek opzet als hij begint met het in stukken zagen van het lijk, en hij raadde de andere mannen aan hetzelfde te doen.

In hoeverre de versies van de Turkse krant en de overheidsbron betrouwbaar zijn, is onduidelijk. In Turkije wordt vaker 'gelekt' naar media om druk te zetten op een zaak.

Doodseskader

Khashoggi verdween op 2 oktober toen hij papieren wilde regelen in het Saudische consulaat in Istanbul. Hij was columnist voor onder meer The Washington Post en schreef kritisch over de Saudische kroonprins.

Eerder werd door Turkije al een groep van vijftien mannen geïdentificeerd als het 'doodseskader' van de journalist. De mannen kwamen kort voor de verdwijning van Khashoggi aan in Turkije, bezochten het consulaat en verlieten het land direct na de verdwijning van de journalist.

Vandaag bleek dat zeker een van de mannen uit het vermoedelijke doodseskader eerder op buitenlandse trips van kroonprins Mohammed bin Salman meereisde als beveiliger.

Maandag doorzochten de Turken het consulaat, waarbij "bepaald bewijs" werd aangetroffen dat Khashoggi zou zijn gedood. De Turkse autoriteiten zeggen nog op toestemming te wachten het huis van de consul te doorzoeken.