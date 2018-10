Een talkshowgast zegt tegenwoordig gewoon: 'Ik wil géén gedonder'

Van tevoren duidelijkheid scheppen is daarom belangrijk, stelt Kee. "Heel soms doe je daarin concessies en zeg je een andere gast af. Je wil voorkomen dat iemand zich bedonderd voelt en op het laatste moment besluit niet aan een uitzending mee te willen werken."

Want goede kans dat je die gast dan een tijd lang niet terugziet, weet Kee. Toenmalig premier Jan-Peter Balkenende kwam bijvoorbeeld twee jaar niet opdraven in Pauw en Witteman na een uitzending waarbij hij aan tafel zat met rapper Ali B. Daarbij werd Balkenende getutoyeerd en bloopers van hem getoond, zoals het moment dat hij onderuit ging op een skateboard. Balkenende was not amused. "Daar hadden we een context voor bedacht, maar dat kwam niet goed over. En dat in verkiezingstijd. Dat was niet charmant van ons."

Balkenende kwam uiteindelijk weer terug toen er een uitzending volledig aan hem werd gewijd. "Hij kreeg de ruimte. Dat vond hij verleidelijk."

Timmermans niet in Pauw

Op dit moment mijdt Frans Timmermans de talkshow van Jeroen Pauw. Timmermans stelde in het programma dat een van de passagiers van vlucht MH17 een zuurstofmasker op had en kreeg daar veel kritiek op. Al vier jaar wil Timmermans niet langskomen. "Ik bel ongeveer twee keer per maand met zijn woordvoerder, met wie ik het overigens erg goed kan vinden. Ik stuur aan op een goed gesprek met Timmermans, maar zonder resultaat. Dan kun je iemand proberen te verleiden wat je wil, maar het lukt niet."