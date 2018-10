Twan Huys: 'Niemand is blij met hoe dit is gegaan. Ook ik niet.'

Presentator Twan Huys van het tv-programma RTL Late Night heeft in de uitzending van maandagavond toelichting gegeven op de tumultueus verlopen discussie in de talkshow tussen Jenny Douwes en Zwarte Piet-tegenstander Jerry Afriyie, vorige week vrijdag. Douwes stond die dag met anderen voor de rechter, omdat ze vorig jaar hadden geprobeerd activisten die op weg waren naar een anti-Zwarte-Piet-demonstratie te blokkeren op de A7.

Volgens Huys was het de bedoeling dat Douwes en Afriyie met elkaar in discussie zouden gaan, en waren daarover al enkele weken geleden afspraken gemaakt. Maar vlak voor de uitzending maakte Douwes kenbaar dat ze niet met Afriyie aan een tafel wilde zitten. De redactie kwam haar tegemoet, omdat Afriyie bereid leek het gesprek te voeren vanuit het publiek.

Maar de activist bleek tijdens de reclame toch aan tafel te willen zitten, wat hem niet werd toegestaan. "Niemand is blij met hoe dit is gegaan. Ook ik niet", zei Huys. "Dit was absoluut niet onze bedoeling, het is echt vervelend voor iedereen." De redactie had achteraf gezien moeten vasthouden aan de oorspronkelijke afspraken, is de conclusie. "We hadden niet mee moeten gaan met nieuwe gespreksvoorwaarden."