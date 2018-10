Een enkeltje naar huis na een melding, bij Defensie gebeurt het

Een instructeur bij Defensie krijgt de opdracht om een leerling bij een test als onvoldoende te beoordelen. Niet omdat de leerling niet genoeg kwaliteiten heeft, maar omdat een leidinggevende hem niet mag. De instructeur weigert, maar als hij terugkomt van vakantie is de leerling in kwestie alsnog weggestuurd.

De instructeur maakt hier melding van, maar wordt zelf de dupe. Momenteel zit hij thuis en spreekt hij zijn collega's niet meer. Die hebben te horen gekregen dat ze ook privé geen contact meer met hem mogen opnemen.

Het is een van de vele zaken bij de krijgsmacht waarbij personeel dat misstanden meldt, zelf in de problemen komt. Uit het rapport dat de commissie-Giebels vandaag uitbracht, blijkt dat er veel mis is met de sociale veiligheid bij Defensie. Bij driekwart van de 92 meldingen die de commissie onderzocht, gaven de melders aan dat ze werden benadeeld nadat ze een klacht hadden ingediend.

Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, vertelt jurist Frank Aarts, die Defensiemedewerkers bijstaat die melding maakten van machtsmisbruik. Klagers worden tot persona non grata verklaard, buitengesloten en overgeplaatst. Klachten belanden in de onderste la of worden bedekt met de mantel der liefde.