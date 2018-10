Defensie moet meldingen intimidatie en misbruik veel beter aanpakken

Gevolgen van een melding

De commissie ontving in tien maanden tijd 92 meldingen. Drie kwart van de melders gaf aan dat zij nadelen ondervonden van hun melding.

Zo worden ze op verschillende manieren tegengewerkt, bijvoorbeeld door betaling van declaraties uit te stellen, door pogingen om de melder arbeidsongeschikt te laten verklaren, door overplaatsingsverzoeken af te wijzen of door een intern onderzoek tegen de melder te starten.

Soms worden melders openlijk persoonlijk aangevallen, bijvoorbeeld door diens geschiktheid in twijfel te trekken, uitschelden, hem/haar te beschuldigen van ongewenst gedrag of te dreigen met ontslag of salariskorting als de situatie niet verbetert.

Maar het kan ook op meer indirecte manieren door de melder te negeren, buiten te sluiten, over hem/haar te roddelen of de melder geen kerstpakket te geven. Ook kan de melding worden gebagatelliseerd of wordt de melder gedwongen samen te werken met collega's waar hij/zij zelf nooit voor zou kiezen.