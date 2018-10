Defensie opent mailadres waar medewerkers misstanden kunnen melden

Defensie opent deze week een speciaal meldpunt, na klachten van personeel. Dat zou zich nu niet veilig genoeg voelen om problemen aan te kaarten. Medewerkers kunnen per mail melding maken van misstanden. "Ik zeg toe dat deze groep, als ze voorwaarts komen, dat ze dat veilig kunnen doen", zei Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer in het televisieprogramma RTL Late Night.

Het is de bedoeling dat Defensie transparant zal zijn over de klachten die op het mailadres binnenkomen. "Die klachten gaan we niet alleen voor onszelf houden, maar die gaan we openbaar maken voor iedereen, zodat duidelijk is wat die klachten zijn. En vervolgens gaan we laten zien hoe we met die klachten omgaan", zei Bauer.

In het programma zei Bauer verder dat hij "dondersgoed" weet dat er weinig vertrouwen is onder het Defensiepersoneel. Hij denkt dat dat is veroorzaakt door jarenlange bezuinigingen en reorganisaties.

Meer problemen

Afgelopen weekend meldde Nieuwsuur dat er onrust is onder commando's over giftige dampen op een schietbaan die door Defensie werd gebruikt. Ook bleek onlangs dat commando's hun eigen winterkleding moesten aanschaffen voor een oefeningsmissie in Noorwegen.

Bauer hoopt met het meldpunt ook te bereiken dat klachten hem in de toekomst niet meer eerst via de media of een advocaat bereiken. "Kennelijk voelt deze groep zich onveilig om redenen die ik niet ken", zei Bauer daarover. "Er wordt alleen gecommuniceerd via u nu in dit programma. En via een advocaat. Het is voor mij dus onduidelijk wat ze precies willen."

De Commandant der Strijdkrachten denkt dat er de komende tijd nog meer problemen bij Defensie naar buiten zullen komen. "Dat is heel pijnlijk, maar het moet er wel uit. Die ellende en dat leed moet naar boven komen."