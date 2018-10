Ondanks verbod trainden commando's op risicovolle schietbaan

Begin 2018 ligt de zaak ineens anders. Opvallend genoeg beslist Defensie dan plotseling wel om de oefenbanen van Het Markiezaat niet meer te gebruiken. De basis hiervan ligt in hetzelfde onderzoek van 2015, zo blijkt uit beantwoording van vragen door Defensie.

In een interne nota van februari 2018 staat: "om geen enkel gezondheidsrisico te lopen is besloten om de baan in Markiezaat voor Defensie niet meer te gebruiken". Maar ook nu blijven de commando's gewoon schietoefeningen doen op de baan in Bergen op Zoom. Tot 19 september van dit jaar. Dan wordt er intern gecommuniceerd dat er een 'voorlopig schietverbod' is voor de banen van Het Markiezaat. Waarom dit zo lang heeft geduurd is dus onduidelijk en deel van onderzoek door Defensie zelf.

Zorgen

Advocaat Michael Ruperti, die enkele commando's bijstaat reageert op het nieuws. "Ik vind het verbijsterend. Dit zegt alles over veiligheidscultuur bij het ministerie van Defensie." Jean Debie van de militaire vakbond VBM noemt de gang van zaken 'onacceptabel'. "Dit had door de verantwoordelijken echt verboden moeten worden. Dit kan natuurlijk niet."

Onder de commando's leven zorgen wat de lange termijn gevolgen kunnen zijn van de schietgassen die zijn vrijgekomen: "Ik heb begrepen dat een aantal instructeurs een bloedtest heeft ondergaan, maar er zijn ook militairen die niet zijn onderzocht. Defensie zal snel actie moeten ondernemen om de militairen te onderzoeken", aldus advocaat Ruperti. In het interne rapport van 2015 schrijft Defensie dat geen enkele instructeur een hoeveelheid lood in het bloed had dat boven de grenswaarde ligt. In de nota van februari 2018 concludeert Defensie daarom dat "het zeer onwaarschijnlijk is dat er blijvende schade kan optreden".