Voormalige brexit-minister roept kabinet op tot rebellie tegen May

De voormalige Britse minister voor brexit-zaken, David Davis, vindt dat kabinetsleden in opstand moeten komen tegen de strategie van premier May bij de onderhandelingen met de Europese Unie. Haar plan is onacceptabel, schrijft hij in The Sunday Times. "Het is tijd voor kabinetsleden om hun collectieve autoriteit te doen gelden."

Davis was namens de Britten de hoofdonderhandelaar met de EU tot hij in juli opstapte. Hij zei toen al dat de strategie van May zwak is en leidt tot een akkoord dat slecht is voor de Britten.

Nu de EU-leiders de komende week spreken over de voortgang van de onderhandelingen en er bovendien steeds meer berichten zijn over toenadering tussen de Britten en de EU, vindt Davis het tijd om ministers op hun verantwoordelijkheid te wijzen. "Dit is een van de meest fundamentele beslissingen die de overheid in de moderne tijd heeft moeten nemen", schrijft hij.

Douane-unie

Davis valt onder meer over May's voorstel dat de Britten tijdelijk in de douane-unie blijven totdat er een akkoord is over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Hij vreest dat dit heel lang zal duren.

De oud-minister vindt dat de premier haar standpunt moet verstevigen. Volgens hem hebben de Britten een goede onderhandelingspositie omdat landen als Ierland, Duitsland en Nederland als de dood zouden zijn voor de economische gevolgen van een no-deal-brexit.

The Sunday Times meldt verder dat zeker negen kabinetsleden inderdaad van plan zijn om komende dinsdag hun onvrede te uiten over May's brexit-plan. Datzelfde zou gelden voor Andrea Leadsom, de Conservatieve parlementsvoorzitter.