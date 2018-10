Groeiend optimisme over Britse premier May én kansen op brexit-deal

Na afloop zeiden vele partijleden, uit allerlei gelederen, dat het May's beste speech ooit was. En dat dit niet het moment was om May aan de kant te zetten. Oftewel: de premier had het zo beladen partijcongres goed overleefd. Nu is het zaak om in de aanloop naar de EU-top over elf dagen een doorbraak te forceren in de brexit-onderhandelingen.

Britse media schrijven dit weekend dat er zowel aan Brusselse als aan Britse kant groeiend optimisme heerst over de kans op zo'n doorbraak. Met name op het punt van het grootste struikelblok, de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, zou er een compromis in de maak zijn.

Geheime gesprekken

Een andere interessante ontwikkeling, volgens The Guardian, is dat regeringsfunctionarissen in het geheim gesprekken zouden voeren met Labour-parlementariërs om ze over te halen met de brexitdeal van de regering mee te stemmen.

Want May realiseert zich steeds meer dat elk compromis dat ze sluit, tot nog meer verzet gaat leiden bij de luide brexiteers in haar fractie. In dat geval zal ze oppositieleden nodig hebben om een uiteindelijke deal door het parlement te krijgen. En er zijn tientallen Labourparlementsleden die nu een kiesdistrict vertegenwoordigen dat in meerderheid voor brexit stemde. Die zullen zich niet comfortabel voelen om elke brexit-deal die straks op tafel ligt hoe dan ook weg te stemmen, hoezeer de leider Jeremy Corbyn daar misschien ook voor zal pleiten.

