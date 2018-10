Eerste lijnvlucht in 41 jaar tussen Ethiopië en Somalië

Voor het eerst in 41 jaar is er weer een lijnvlucht geweest tussen Ethiopië en Somalië. Het wordt gezien als een nieuwe stap in de ontdooiing van de betrekkingen in de Hoorn van Afrika.

De vlucht werd uitgevoerd door het Ethiopische National Airways en ging van Addis Abeba naar Mogadishu. De luchtvaartmaatschappij zal vanaf nu vier keer per week vliegen tussen de hoofdsteden.

"Dit is een historische dag voor ons", zei de eigenaar van National Airways na de ceremoniële aankomst in Mogadishu. "Het was niet makkelijk. We hebben het meermaals geprobeerd, maar zijn er nu toch in geslaagd."

Toenadering

Ethiopië en Somalië hebben in het verleden geregeld oorlog gevoerd, onder meer vanwege grensconflicten. In juni besloten de Ethiopische premier Abiy en de Somalische president Farmajo om de banden aan te halen.

De progressieve Abiy maakt sinds zijn aantreden in april veel werk van verbetering van de verhoudingen in de regio. Zijn diplomatieke inspanningen leidden deze zomer al tot toenadering met Eritrea, door zowel Ethiopië als Somalië. In juli vloog er voor het eerst in twintig jaar weer een toestel tussen Addis Abeba en Eritrea. Ook tussen Eritrea en Djibouti zijn er vredesinitiatieven.