Ethiopië start voor het eerst sinds 1998 weer vliegverbinding met Eritrea op

Ethiopan Airlines gaat voor het eerst in twintig jaar weer vliegen op Eritrea. Dit zei de Ethiopische premier Abiy Ahmed na een bijeenkomst in hoofdstad Addis Abeba met een hoge afvaardiging uit Eritrea, geleid door de Eritrese minister van Buitenlandse Zaken.

Daarmee zetten Ethiopië en Eritrea een nieuwe stap in de ontdooiing van de relatie tussen de landen die de afgelopen weken in rap tempo gaat.

Begin deze maand kondigde de Ethiopische premier Abiy onverwacht aan om het vredesverdrag met Eritrea uit 2000 na te gaan leven. Tussen 1998 en 2000 voerden de landen een grensoorlog die aan tienduizenden het leven kostte. In Algiers werd formeel een vredesverdrag getekend, maar dat werd in de praktijk nooit nageleefd.

Daardoor bleef het grensconflict bestaan en leefden de landen de afgelopen twee decennia op voet van oorlog. De besprekingen van vandaag waren de eerste op een dergelijk hoog niveau sinds de onderhandelingen in Algiers in 2000. "We hebben de deur naar vrede geopend", zei de Eritrese minister van Buitenlandse Zaken Osman Saleh na een staatsdiner met premier Abiy. Volgens Abiy is het tijd voor "verzoening en liefde".

Hervormingen

De Ethiopische premier voert sinds zijn aantreden in april de ene na de andere hervorming door, waarvan het verbeteren van de slechte band met buurland Eritrea er een is. Op economisch vlak schafte hij het staatsmonopolie op de telecom-, elektriciteit- en luchtvaartsectoren af. Ook hief hij de noodtoestand op en liet hij duizenden politieke gevangenen vrij.

Zijn beleid maakte Abiy in korte tijd geliefd bij velen, maar niet bij iedereen. Zaterdag werd er een aanslag op zijn leven gepleegd. Bij een bijeenkomst in Addis Abeba gooide iemand een handgranaat in zijn richting. Daarbij kwam twee mensen om het leven. Abiy bleef ongedeerd.