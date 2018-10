Zoektocht Sulawesi onder druk nabestaanden opnieuw verlengd

Twee weken na de aardbeving en tsunami op Sulawesi is de noodtoestand met veertien dagen verlengd. Ook heeft de gouverneur van Centraal-Sulawesi besloten dat er toch nog een dag wordt gezocht naar stoffelijke overschotten.

Er worden nog altijd duizenden mensen vermist in het gebied. Iedere dag worden lichamen onder het puin vandaan gehaald. De zoektocht zou gisteren al stoppen, maar werd toen ook al met een dag verlengd.

"Dat gebeurt vanwege de enorme druk van nabestaanden", zegt correspondent Michel Maas in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is net terug uit Sulawesi. "De lichamen die worden gevonden zijn in verregaande staat van ontbinding. De nabestaanden willen doorzoeken om de lichamen te kunnen begraven." Normaal wordt er bij een dergelijke ramp maar zeven dagen gezocht en dan vooral om overlevenden te vinden.

Er zijn gebieden waar de hulpverleners nog niet geweest zijn. "Dat zijn gebieden die door de aardbeving zijn getroffen", zegt Maas. "Die slachtoffers zijn meestal al door de mensen in de buurt begraven. Het vinden van de mensen die in modderstromen terecht zijn gekomen, is ontzettend moeilijk."

Wederopbouw

Er wordt al puin geruimd, maar de wederopbouw zal nog even op zich laten wachten, denkt Maas. "De noodtoestand is verlengd omdat ze de tentenkampen en infrastructuur op orde willen brengen. Elektriciteit, wegen, overheidskantoren en scholen moeten weer gemaakt worden. Daarna kunnen ze pas nadenken over de wederopbouw."

In de zwaarst getroffen gebieden is die wederopbouw überhaupt onmogelijk. "De grond is daar dusdanig omgewoeld dat het onmogelijk is er huizen op te bouwen. Die plekken worden ingericht als herdenkingsplaatsen."

Conferentie

Op Bali is dit weekeinde een conferentie gaande van de Wereldbank en IMF. "Officieel stond de ramp niet op de agenda, maar ze besteden er toch aandacht aan. De medewerkers van het IMF hebben persoonlijk ruim 100.000 euro geschonken."

De leiders van tien landen in Zuidoost-Azië en de hoofden van het IMF en de Wereldbank zijn vandaag zelf in Palu om te kijken wat de ramp heeft aangericht. "Waarschijnlijk komt daar nog nieuwe hulp uit voort", vermoedt Maas.