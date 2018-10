Afsluiting jachtbos koning blijft Tweede Kamer dwarszitten

In de Tweede Kamer houdt de roep aan om Kroondomein Het Loo, beter bekend als het jachtterrein van de koning, het hele jaar voor iedereen open te stellen. Premier Rutte moet vandaag uitleggen waarom het bos- en heidegebied op de Veluwe deze herfst weer is gesloten, tegen de wens van de Kamer.

Het natuurgebied is van de Nederlandse Staat, het onderhoud wordt van belastinggeld betaald. "Dus waarom mag er ruim drie maanden lang niemand in?", vraagt Kamerlid Van Kooten-Arissen van de Partij voor de Dieren zich af. Ze constateert dat alles wat er in die periode in het bos gebeurt, in nevel is gehuld. "Pottenkijkers worden geweerd, maar er zijn wel jachthonden gezien."