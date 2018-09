Kroondomein Het Loo blijft dicht in najaar, koninklijke jacht kan doorgaan

Kroondomein Het Loo is ook dit jaar van half september tot eind december dicht voor publiek. Het natuurpark sluit grotendeels zodat leden van de koninklijke familie kunnen jagen, meldt Omroep Gelderland.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de sluiting. In april nam de Kamer een voorstel aan waarin stond dat het landgoed het hele jaar open moet blijven. Maar minister Schouten laat weten dat voorstel niet te kunnen uitvoeren. De koning zelf is degene die het Kroondomein beheert en hij mag dat naar eigen inzicht doen.

De Partij van de Dieren probeert al jaren de sluiting in de herfst te voorkomen. De partij vindt dat het park niet dicht mag, omdat koningin Wilhelmina het park in 1959 aan de Nederlandse bevolking schonk. Dat de jacht op het terrein waarschijnlijk onmogelijk wordt als het kroondomein openblijft, speelt ook een belangrijke rol.