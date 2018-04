'Parken Kroondomein Het Loo hele jaar open, dus geen jacht'

Wie stemden voor en wie tegen?

Voor: Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, D66, PVV, Denk en Forum voor Democratie, samen 77 zetels. Tegen: VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, 50Plus en SGP, samen 73 zetels.

Over het voorstel werd een paar maanden geleden ook al gestemd. Dat was na de behandeling van de begroting van de koning, maar toen stemde de SP per ongeluk tegen. "Nu is dat goedgemaakt", zegt Kamerlid Arissen.