Timmermans komt vanmiddag met kandidatuur voorzitterschap Europese Commissie

Eurocommissaris Frans Timmermans stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat zal hij vanmiddag bekend maken in Heerlen, de plaats waar hij woonde tot hij naar Brussel verhuisde.

Tegelijk met zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap zal hij bekend maken ook beschikbaar te zijn als zogenoemde 'Spitzenkandidat' voor de Europese sociaaldemocraten, de groep waar de PvdA deel van uitmaakt in het Europees Parlement. Als hij dat wordt, betekent dat dat hij door de sociaaldemocraten naar voren wordt geschoven om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie.

De naam van Timmermans circuleert al langer als opvolger van Juncker. Maar na zijn bekendmaking vanmiddag resten er nog drie hindernissen. Als eerste moet hij daadwerkelijk gekozen worden tot lijsttrekker van de PvdA. Ook de huidige fractievoorzitter in het Europees Parlement, Paul Tang, heeft zich opnieuw gemeld.

Campagne in Nederland

Wint Timmermans de race binnen de PvdA, dan moet hij daarna door de sociaaldemocraten gekozen worden tot Spitzenkandidat. Er is nog een andere kandidaat, een Slowaakse Eurocommissaris, maar Timmermans heeft zich deze week in elk geval verzekerd van de belangrijke steun van de Duitse sociaaldemocraten.

De verkiezingsuitslag volgend jaar is vervolgens bepalend voor de vraag of de sociaaldemocraten in de positie zijn om hun kandidaat naar voren te schuiven als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Die voordracht moet dan uiteindelijk goedgekeurd worden door de Europese Raad, en dat betekent dat Timmermans dan uiteindelijk ook door premier Rutte gesteund moet worden.

Maar zover is het dus nog niet. Als Spitzenkandidat van de sociaaldemocraten zal Timmermans overal in Europa campagne voeren, maar omdat bij Europese verkiezingen alleen gestemd kan worden op kandidaten uit eigen land, moet hij zich in Nederland verkiesbaar stellen. Hij zal dus vooral ook daar campagne voeren en dat komt neer op een tijdelijke terugkeer van Timmermans in de Nederlandse politiek.