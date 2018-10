Frans Timmermans wil Juncker opvolgen bij Europese Commissie

Eurocommissaris Frans Timmermans wil Jean-Claude Juncker opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie. Hij wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Juncker na de Europese verkiezingen van volgend jaar.

Later deze week zal hij zijn kandidatuur officieel bekendmaken, maar Timmermans heeft volgens bronnen voldoende steun om zich kandidaat te stellen. Hij heeft in elk geval de steun van de Duitse sociaaldemocraten.

Timmermans zou dan de Spitzenkandidat worden van de Europese sociaaldemocraten, de man die ze na de Europese verkiezingen naar voren schuiven als hun kandidaat-voorzitter van de Europese commissie.

PvdA-lijsttrekker

Na de verkiezingen kiest het Europees Parlement een opvolger voor Juncker, waarna de voordracht moet worden goedgekeurd door de Europese regeringsleiders.

Als Timmermans Spitzenkandidat wordt, zal hij ook lijsttrekker moeten zijn van de PvdA bij de Europese verkiezingen. Hij zal als Spitzenkandidat van de sociaaldemocraten overal in Europa campagne voeren, maar kan alleen in Nederland op de lijst staan. Bij de Europese verkiezingen kan alleen gestemd worden op kandidaten uit het eigen land.

Dat Timmermans PvdA-lijsttrekker moet worden, kan nog ingewikkeld worden omdat Paul Tang zich daarvoor al heeft gemeld. Het partijbestuur heeft de termijn voor aanmelding speciaal voor Timmermans verlengd tot half oktober, maar het is nog niet duidelijk of Tang bereid is voor Timmermans te wijken. Als hij dat niet doet, volgt er een intern PvdA-referendum.