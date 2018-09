Timmermans in beeld als kandidaat-lijsttrekker PvdA bij Europese verkiezingen

Via een omweg maakt PvdA-coryfee Frans Timmermans volgende maand mogelijk een rentree in de Nederlandse politiek. En daar is niet iedereen blij mee in de PvdA.

In Brussel wordt Timmermans, sinds 2014 vicevoorzitter van de Europese Commissie, veel genoemd als zogenoemde 'Spitzenkandidat' voor de gezamenlijke sociaal-democratische partijen in het Europees Parlement, Europees jargon voor kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie. En daarmee dus als kandidaat voor de opvolging van Jean-Claude Juncker.

Mocht Timmermans inderdaad de kandidaat worden voor de linkse fractie, dan is het wel de bedoeling dat hij ook ergens gekozen kan worden. Daarvoor zou hij dus lijsttrekker moeten worden voor de PvdA bij de Europese verkiezingen van volgend jaar mei.

Beter verkiezingsresultaat

De top van de PvdA heeft hier wel oren naar. Met Timmermans als lijsttrekker hoopt de partijleiding een beter verkiezingsresultaat te boeken dan zonder hem.

Het partijbestuur heeft de aanmeldtermijn voor kandidaat-lijsttrekkers onlangs met een maand verlengd tot medio oktober. En dat was niet voor niks. De procedure loopt nu ongeveer gelijk met de planning van de sociaal-democratische partijen in Brussel. Het geeft Timmermans zo de ruimte om de Europese ontwikkelingen af te wachten, voor hij een knoop doorhakt over zijn mogelijke kandidatuur.

De politieke toekomst van Timmermans is geregeld onderwerp van gesprek in de contacten van PvdA-leider Lodewijk Asscher met geestverwante partijleiders in andere EU-landen.

Bloedige lijsttrekkersverkiezing

Een probleem is er wel: de partij heeft al een kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Dat is de huidige Europarlementariƫr Paul Tang, die het de vorige keer ook was en die een paar maanden geleden al bekendmaakte dat hij door wil. Sindsdien voert hij campagne in de partij om weer lijsttrekker te worden en hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij niet zit te wachten op een tegenkandidaat met het politieke gewicht van Frans Timmermans.

Tang zei in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen: "Frans Timmermans lijkt mij een uitstekende kandidaat, maar ik vind dat je moet kiezen voor een strijdbare PvdA, die zich verzet tegen de oprukkende markt. (.....) Ik zie dat de ongelijkheid aan het toenemen is, dat de werkenden het aan het verliezen zijn, het grootkapitaal aan het oprukken is en we nog geen weerwoord hebben. Dat baart mij grote zorgen."

Op de vraag of Tang bereid is terug te treden als kandidaat-lijsttrekker, indien Timmermans beschikbaar is, zegt hij: "Ik zou niet zo goed weten waarom ik dat zou overwegen, om eerlijk te zijn. We hebben misschien wel te lang vertrouwd op gezichten, het wordt weer tijd voor een strijdbare sociaal-democratie."

Tang peinst er dus niet over om plaats te maken als Timmermans volgende maand zou besluiten dat hij zich kandideert. Dat roept herinneringen op aan de bloedige lijsttrekkersverkiezing tussen Asscher en Diederik Samsom in 2017.

Zware portefeuille

Of Timmermans lijsttrekker wordt is overigens afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn er concurrenten bij de linkse partijen, zoals de Italiaanse Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini en de Slowaakse Eurocommissaris van Energie Maros Sefcovic. Volgende maand moeten de leiders van de sociaal-democratische partijen bepalen wie hun voorkeur heeft.

Daarbij komt dat Timmermans zelf niet staat te trappelen. Hij wil vooral heel graag door als Europees Commissaris met een zware portefeuille, zoals hij die nu heeft. Dat bevestigde hij gisteren nog in dagblad De Limburger, en premier Rutte steunt hem hierin. Maar de vraag voor Timmermans is wat daarvoor de beste weg is. Lijsttrekker worden? Of afwachten en hopen dat hij bij de vorming van de nieuwe commissie goed terechtkomt?

In het ergste geval voor hem eindigt hij in de banken van het Europees Parlement, als Europarlementariƫr. En dat is het laatste wat Frans Timmermans wil, in tegenstelling tot Paul Tang.