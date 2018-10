Twaalf jaar voor doden en verkrachten Nicole van den Hurk

Het gerechtshof in Den Bosch heeft Jos de G. (51) schuldig bevonden aan het verkrachten en doden van Nicole van den Hurk. Hij is veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar.

Het Openbaar Ministerie had veertien jaar tegen De G. geƫist, net als eerder in de rechtszaak tegen hem. In november 2016 is hij door de rechtbank tot vijf jaar veroordeeld voor verkrachting. De rechter achtte niet bewezen dat hij ook verantwoordelijk was voor de dood van Nicole van den Hurk.

Het hof oordeelt dus anders en stelt vast dat ze door geweld om het leven is gekomen. De G. wordt zwaar aangerekend dat hij een 15-jarig meisje, met nog een heel leven voor zich, heeft gedwongen tot seks en haar vervolgens heeft gedood.

Het OM en de advocaat van De G. gingen destijds allebei in hoger beroep. De G. vond dat hij ten onrechte was veroordeeld voor de verkrachting. Hij sluit niet uit dat hij seks met Nicole van den Hurk heeft gehad, in een periode dat hij veel wisselende seksuele contacten had, maar dat zou vrijwillig zijn geweest.

Het gerechtshof stelt nu dat uit onderzoek van dna-experts is gebleken dat hij Nicole van den Hurk wel heeft aangerand.

Bedekt met snoeiafval

Het 15-jarige meisje verscheen in oktober 1995 in de vroege ochtend niet op haar werk op de broodafdeling van een supermarkt in Eindhoven. Zes weken later werd haar lichaam, met verwondingen, gevonden in de bossen tussen Lierop en Mierlo. Het was bedekt met snoeiafval en volgens het hof was er met het lichaam gesleept.

In 2011 is het lichaam van Nicole opgegraven voor onderzoek. Het Nederlands Forensisch Instituut vond toen pas dna van de vermoedelijke moordenaar. Dat leidde in 2014 tot de arrestatie van Jos de G. uit Helmond. Die heeft in 2000 al tbs opgelegd gekregen voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Ook heeft hij verschillende gevangenisstraffen gekregen wegens andere geweldsmisdrijven.

Behalve dna van De G. in haar lichaam is er op de jas van Nicole van den Hurk ook een haar of schaamhaar gevonden die volgens het hof van De G. was. Een onbekend dna-spoor dat ook op het lichaam van Nicole is gevonden en dat voor de rechtbank reden was om De G. vrij te spreken van doodslag, heeft geen bewijskracht, zegt het hof. Dat ziet ook geen andere aanwijzingen voor betrokkenheid van iemand anders bij de verkrachting en dood van Nicole van den Hurk.