Interpolbaas Meng in China verdacht van omkoping

China verdenkt de afgetreden baas van Interpol, de Chinees Meng Hongwei, van omkoping. Het ministerie van Openbare Veiligheid heeft dat bekendgemaakt in een verklaring op zijn website. Het is de eerste officiƫle reactie van China op de vermissing van Meng.

Meng zou steekpenningen hebben betaald en ontvangen. Details werden niet gegeven. De zaak wordt onderzocht door het nieuwe anti-corruptiebureau, de Nationale Commissie van Toezicht.

Gisteren werd bekend dat Meng eind vorige maand bij aankomst in China was gearresteerd. Tot die tijd was hij spoorloos.

Afgetreden

Gisteren maakte de internationale politie-organisatie bekend dat Meng was afgetreden als directeur. Dat gebeurde nadat China had laten weten dat er een onderzoek naar hem was gestart, omdat hij wordt verdacht van het overtreden van de wet.

Meng vertrok op 25 september vanuit zijn woonplaats Lyon, waar het hoofdkantoor van Interpol is gevestigd, naar China. Zijn vrouw meldde donderdag bij de Franse politie dat ze sindsdien geen contact meer met hem kon krijgen. De Chinese autoriteiten bevestigden gisteren dat hij op 29 september is aangehouden.

Meng (64) was de eerste Chinese topman van Interpol. Hij leidde de organisatie sinds 2016. Hij is ook onderminister van Openbare Veiligheid in China. Daarom reisde hij geregeld heen en weer tussen Frankrijk en China.