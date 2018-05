Oud-politbureaulid China krijgt levenslang voor corruptie

Een voormalig lid van het Chinese politbureau is voor fraude veroordeeld tot levenslang. Sun Zhengcai wordt ervan beschuldigd dat hij voor meer dan 22 miljoen euro aan steekpenningen heeft aangenomen.

Vanwege zijn relatief jeugdige leeftijd - met zijn 54 jaar was hij het jongste lid van het politbureau - werd Sun door een deel van de Communistische Partij gezien als kanshebber op een toppositie in de partij en als potentiƫle opvolger van president Xi Jinping.

Als reden voor zijn vertrek werd vorige zomer gegeven dat hij de partijregels had geschonden, waarmee waarschijnlijk werd bedoeld dat hij de ideologie van de partij niet op de juiste manier uitdroeg.

Klassieke corruptie

Nu hij is veroordeeld, blijkt dat Sun Zhengcai dus werd beschuldigd van corruptie. Vanaf zijn periode in Peking, maar ook als minister van Landbouw en als partijsecretaris van de miljoenstad Chongqing blijkt hij geld te hebben doorgesluisd en steekpenningen te hebben aangenomen, onder meer van bouwbedrijven die opdrachten wilden binnenhalen voor grote projecten.

"Het klassieke corruptiesysteem dus", zegt correspondent Marieke de Vries. "Voordat Xi Jinping in 2013 aan de macht kwam, was dat meer regel dan uitzondering in China, zo werkte het gewoon." Maar onder Xi wordt corruptie juist hard aangepakt.

In Chongqing kwam eerder al een uitdager van Xi Jinping ten val: Bo Xilai. Ook hij maakte zich schuldig aan corruptie. "Sun volgde hem op en moest schoon schip maken in de stad. Opmerkelijk is dat hij net als Bo ten val kwam vlak voor een belangrijk partijcongres."

Politieke zuivering

Het lijkt volgens De Vries of Xi Jinping een signaal wilde afgeven vlak voor hij zijn macht moest consolideren op het partijcongres.

Sun is het vierde lid van het politbureau dat voor corruptie werd opgepakt. Hij was wel de enige die nog in functie was. "Hij is niet de eerste en zeker ook niet de laatste", zegt De Vries. Zijn veroordeling maakt deel uit van een brede campagne. In totaal zijn er al meer dan een miljoen ambtenaren vervolgd voor corruptie.

"Maar critici vermoeden dat het vooral in de hoogste regionen meer gaat om een politieke zuivering dan om corruptie, aangezien iedereen in de top wel vieze handen heeft gemaakt om te komen waar hij nu is." De vertrouwelingen van Xi Jinping worden niet aangepakt.