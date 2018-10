'Criminelen achter drugsafvaldumpingen wanen zich onaantastbaar'

Drugsdumpingen zijn al langer een groot probleem. De laatste jaren nam het aantal dumplocaties in Nederland toe van 159 in 2014 naar 206 in 2017, blijkt uit cijfers van de politie. Veruit de meeste dumplocaties bevonden zich vorig jaar in Noord-Brabant (83), gevolgd door Limburg (41) en Gelderland (37). Met name de 'opmars' van laatstgenoemde provincie is opvallend: in 2014 werd er 'slechts' negen keer drugs gedumpt in die provincie.

"We lopen er de laatste jaren met z'n allen tegenaan", zegt Schoenmakers. "Dumpingen zijn een uitwas van de synthetische drugsproductie. Je kunt je ogen er niet voor sluiten, want het kan overal gebeuren. Vergeet niet dat een groot deel van de dumpingen niet eens zichtbaar is. Dat wordt geloosd op het riool, in het water of op de bodem. Daar zien we heel weinig van, maar de gevolgen kunnen groot zijn."