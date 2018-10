Krijgt Brazilië een 'Tropische Trump' als president?

Dertien kandidaten doen vandaag mee aan de presidentsverkiezingen in Brazilië. Maar de afgelopen weken draaide alles maar om één man: Jair Messias Bolsonaro. Deze 'Tropische Trump' leidt in alle peilingen.

Een maand geleden overleefde hij een aanslag op zijn leven en sindsdien nam zijn populariteit alleen maar toe. Na jaren van crisis en corruptieschandalen denken veel Brazilianen dat de omstreden politicus verandering kan brengen. Ze geven de linkse Arbeiderspartij (PT) van de opgesloten oud-president Lula de schuld van alle malaise.

Dat doet Bolsonaro ook, in felle bewoordingen. Tijdens een campagnebijeenkomst in de deelstaat Acre greep hij het statief van een cameraman, deed alsof het een mitrailleur was en zei: "We schieten het linkse tuig hier dood. We jagen die parasieten weg. Laat ze oprotten naar Venezuela, als ze dat zo'n geweldig land vinden".