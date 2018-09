Braziliaanse oud-president Lula mag niet meedoen aan verkiezingen

De Braziliaanse oud-president Lula, die een celstraf uitzit van twaalf jaar wegens corruptie en witwassen, mag niet meedoen met de presidentsverkiezingen in oktober. Dat betekent voor tientallen miljoenen Brazilianen dat ze moeten nadenken over de vraag op wie ze dan gaan stemmen, want Lula staat in de peilingen op een riante voorsprong.

De rechters van een speciaal hof dat zich met verkiezingskwesties bezighoudt debatteerden uren over de kwestie. Uiteindelijk stemden vijf van hen tegen deelname van Lula aan de verkiezingen en een voor.

Tijdens zijn presidentschap van 2003 tot 2010 kon Lula niet stuk bij de kiezers. Maar de laatste jaren is hij met zijn Arbeiderspartij verwikkeld geraakt in allerlei corruptieschandalen, die overigens een groot deel van de Braziliaanse politiek en het zakenleven hebben getroffen. De rechter achtte bewezen dat hij een projectontwikkelaar allerlei gunsten heeft verleend, in ruil voor een woning aan het strand.

Ten onrechte vast

Lula wil graag weer president worden en stelt dat hij wel kan deelnemen aan de verkiezingen, omdat hij ten onrechte vastzit. Met dat argument had zijn partij de populaire Lula dan ook kandidaat gesteld. Maar de rechters van het hof zien dat anders: volgens de wet mogen mensen die ook in hoger beroep zijn veroordeeld wegens corruptie niet gekozen worden in een politieke functie. Lula mag ook niet optreden in radio- en tv-spotjes van zijn partij.

Waarschijnlijk neemt de kandidaat voor het vicepresidentschap, voormalig burgemeester Haddad van Sao Paulo, de plaats van Lula in. Hij doet het veel minder goed in de peilingen, maar de Arbeiderspartij hoopt dat de populariteit van Lula gunstig effect zal hebben op de score van Haddad.