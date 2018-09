Neergestoken 'tropische Trump' zet Brazilië op z'n kop

Zo prees Bolsonaro de Braziliaanse militaire dictatuur die verantwoordelijk is voor duizenden martelingen en honderden executies en vond hij dat leden van de partij van oud-president Lula zouden moeten worden neergeschoten. Tegen een vrouwelijke collega zei hij dat ze te lelijk was om te verkrachten.

Ook is hij is snoeihard over homoseksualiteit. "Ik heb liever een dode zoon dan een homoseksuele", zei hij. En: "Je woning kan in waarde dalen wanneer je een homoseksuele buurman hebt." Of: "Homo's zijn vroeger als kind niet hard genoeg geslagen."

"Tegenstanders noemen hem een vrouwenhater, een racist en een homohater", zegt Bessems. Hij moet terechtstaan voor opjutten tot haat en verkrachting.

Martelaar

Op papier is Bolsonaro op dit moment de belangrijkste kanshebber in de race om het Braziliaanse presidentschap en het is mogelijk dat hij door de aanslag op zijn leven de wind extra in de zeilen krijgt. Sommigen zien hem nu al als martelaar. Het is alleen nog onduidelijk hoe intensief hij campagne kan voeren.

"En ook voor de campagne van andere kandidaten heeft de aanslag invloed", zegt Marc Bessems. "Zij kunnen Bolsonaro niet zo hard aanvallen als dat ze normaal doen. Je kunt iemand die gewond in het ziekenhuis ligt niet besmeren met een haatcampagne."

Zelfs als Bolsonaro op volle kracht terugkeert op het politieke toneel, is een overwinning nog uiterst onzeker. Het verkiezingssysteem van twee ronden is in zijn nadeel. Een belangrijk deel van de Brazilianen heeft al gezworen nooit op Bolsonaro te stemmen. Zij zullen in een tweede ronde kiezen voor een mildere kandidaat.