'Eigenlijk kan er niets meer misgaan voor Brett Kavanaugh'

De Amerikaanse Senaat stemt vandaag naar alle waarschijnlijkheid in met de benoeming van de omstreden Brett Kavanaugh. "Niets staat zijn aanstelling als rechter van het Hooggerechtshof nog in de weg", zegt correspondent Arjen van der Horst.

De conservatieve Kavanaugh is door een aantal vrouwen beschuldigd van aanranding of seksueel wangedrag in zijn studententijd. De 53-jarige rechter ontkent deze aantijgingen. De zaak zorgt voor grote ophef in de VS. De afgelopen dagen zijn honderden mensen opgepakt bij protesten, vooral vrouwen, in Washington D.C.

Het is de bedoeling dat het besluit uiterlijk zaterdagavond laat wordt genomen, dus zondagochtend vroeg in Nederland. De belangrijkste twijfelaars in de Senaat gingen gisteravond overstag.

51 voor - 49 tegen

Omdat de FBI geen sluitend bewijs heeft gevonden voor de beschuldigingen, sprak de gematigde Republikein Susan Collins haar steun uit voor Kavanaugh. De voor haar partij soms dwarsliggende senator van Maine voorkwam in het verleden dat het door president Trump verafschuwde Obamacare werd afgeschaft.

"Ook een Democratische senator zei dat hij voor Kavanaugh stemt", zegt Van der Horst in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarmee zijn 51 van de 100 stemmen binnen; eigenlijk kan er niets meer misgaan."

Als het onverwacht 50-50 wordt, dan geeft de stem van vicepresident Pence de doorslag. En hij stemt ongetwijfeld voor de conservatieve kandidaat.