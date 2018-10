Honderden arrestaties bij protest tegen Kavanaugh in Washington

Bij een protest in Washington tegen kandidaat-rechter Brett Kavanaugh zijn meer dan 300 mensen opgepakt. De meeste betogers waren vrouwen. Onder de arrestanten was model Emily Ratajkowski en ook actrice Amy Schumer zou zijn opgepakt.

De duizenden betogers liepen in een mars door Washington, te beginnen bij het hof waar Kavanaugh nu werkt. Ook stonden ze bij het Hooggerechtshof, waar Kavanaugh nu kandidaat-rechter voor is. Toen de betogers gingen zitten in een kantoor van de Senaat en weigerden te vertrekken werden ze aangehouden.

Kavanaugh is omstreden na aantijgingen van aanranding door een vrouw die hij kende in zijn studententijd. Ook twee andere andere vrouwen hebben daarna verklaard over seksueel wangedrag. Kavanaugh heeft zich voor de Senaat fel verdedigd tegen de aantijgingen, die volgens hem vals zijn.

In een artikel in The Wall Street Journal zegt Kavanaugh vandaag dat hij misschien wat te emotioneel was daarbij. "Ik zei wat dingen die ik waarschijnlijk niet had moeten zeggen."