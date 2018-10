Boris Johnson haalt uit naar May op partijcongres

Johnson ontving voor zijn opmerkingen in een zaal in Birmingham veel applaus. Correspondent Suse van Kleef zegt dat Johnson met zijn toespraak aan de stoelpoten van May zaagde. "Het is het belangrijkste conservatieve evenement van het jaar. En daar hakte hij volledig in op haar belangrijkste beleidspunt."

Onderhandelingen muurvast

Groot-Brittanniƫ wil op 29 maart 2019 de Europese Unie verlaten, maar de gesprekken tussen Londen en Brussel vorderen niet. Volgens May zitten de onderhandelingen in een impasse.

Johnson trad deze zomer af als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij zich niet kon vinden in de brexitstrategie van May. Hij bleef als backbencher lid van het parlement en uit, onder meer in zijn huiskrant The Telegraph, geregeld harde kritiek op de premier.