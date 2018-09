Nieuwe aanval Johnson op May, twee dagen voor partijcongres

Maar er is een alternatief, houdt Johnson zijn lezers voor, dat Groot-Brittanniƫ "rijk, sterk en vrij" zal maken. Dat is een vrijhandelsakkoord zoals tussen Canada en de EU, die elkaar geen importtarieven opleggen en dezelfde producteisen hanteren. Een 'super Canada'-deal, noemt Johnson dat.

Hij wil daarvoor wel het tussentijdse akkoord over de uittreding openbreken dat de Britten in december vorig jaar met de EU sloten. Johnson vindt dat een oplossing over de Ierse grens daar geen onderdeel van uit hoeft te maken, want een 'Canada-achtige' deal maakt het nog veel ingewikkelder om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden.

Ook wil hij af van de afspraak dat de Britten Brussel 45 miljard euro betalen voor al toegezegde EU-afdrachten "zonder dat we daar iets voor terugkrijgen."

Toch is het van tafel vegen van eerder gemaakte afspraken geen optie voor zowel de EU als de Britse regering, als beide partijen tot een deal willen komen.

Birmingham

Ondertussen zitten de brexit-onderhandelingen muurvast. De column van Johnson verschijnt twee dagen voor het congres van de Conservatieven in Birmingham, waar de brexit de agenda zal domineren. De EU wil dat er midden november een akkoord ligt, zodat de brexit in maart een feit kan zijn.

May zit klem. Aan de ene kant weet ze dat de EU het Chequers-plan niet accepteert. Maar ook is duidelijk dat een groot deel van de Conservatieve Lagerhuisleden tegen het plan zal stemmen, omdat de breuk met Brussel in het Chequers-plan niet groot genoeg zou zijn. Johnsons interventie van vandaag maakt nog eens duidelijk hoe ingewikkeld de situatie voor May is.