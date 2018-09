Tusk verhoogt de brexit-druk: midden november extra top

De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk wil een extra brexittop organiseren. Midden november moeten de regeringsleiders in Brussel bij elkaar komen in de hoop dat ze dan kunnen instemmen met een akkoord over de brexit. Tusk verhoogt daarmee de druk op de onderhandelaars, want zo'n akkoord moet er dan wel liggen.

Een groot deel van het brexitakkoord is al afgerond, maar op een paar punten liggen de standpunten van de EU en Groot-Brittanniƫ nog ver uit elkaar. Met name de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland is een probleem.

Iedereen is het erover eens dat die grens open moet blijven, maar niemand weet hoe dat praktisch mogelijk is als Groot-Brittanniƫ niet meer meedoet aan de open grenzen van de interne markt. Brussel wil dat Noord-Ierland desnoods binnen die interne markt blijft, maar dat stuit in Groot-Brittanniƫ op veel weerstand.

'Positieve evolutie'

Tusk is hoopvol. "Ik zie een positieve evolutie in een aantal voorstellen van premier May. Bijvoorbeeld dat ze wil blijven samenwerken op het gebied van veiligheid en buitenlands beleid. Maar op andere onderwerpen is er nog werk, zoals de Ierse kwestie en economische samenwerking."

Vandaag zal de Britse premier May de andere EU-leiders tien minuten toespreken over de onderhandelingen op een top in Salzburg. Morgen praten de 27 overgebleven leiders zonder May verder over brexit. Tusk zal ze dan vragen of ze zo'n extra top in november zien zitten.