Wekdienst 30/09: congres Britse Conservatieven en slotdag WK wielrennen

Wat heb je gemist?

Elon Musk vertrekt als voorzitter van de raad van bestuur van Tesla. Dat is onderdeel van de schikking die de topman en de fabrikant van elektrische auto's hebben getroffen met beurswaakhond SEC. Ook moeten het bedrijf en hijzelf allebei 20 miljoen dollar betalen.De zaak draait om een tweet waarin Musk had geschreven het bedrijf voor 420 dollar per aandeel van de beurs te willen halen. Musk houdt wel de dagelijkse leiding.

Ander nieuws uit de nacht:

President Trump geeft de Democraten de schuld van de rel rond zijn kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof Kavanaugh. Bij een rally in West-Virginia sprak hij van een "meedogenloze en schandelijke tactiek" tegen de rechter. De president houdt senator Feinstein verantwoordelijk voor het lekken van een brief van een Amerikaanse met aantijgingen tegen Kavanaugh.

In de Amerikaanse staat Washington is een man veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 1,5 miljoen dollar voor de overexploitatie van zeekomkommers. De 62-jarige Hoon Namkoong, baas van een bedrijf in vis en schaaldieren, gaf ruim 110.000 kilo te weinig op.

De studenten die vrijdag werden aangehouden bij de ontruiming van het P.C. Hoofthuis in Amsterdam zijn weer op vrije voeten. De groep bezette het gebouw van de Universiteit van Amsterdam uit protest tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs en het diversiteitsbeleid van de UvA, dat volgens hen tekortschiet.

En dan nog even dit:

Kanye West wil voortaan als 'Ye' door het leven. Dat was al enige tijd zijn bijnaam. "Ik geloof dat 'ye' het meest voorkomende woord in de Bijbel is, en daarin betekent het 'jij'", zei de 41-jarige rapper eerder dit jaar in een radio-interview.