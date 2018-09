Man krijgt celstraf in VS voor illegale zeekomkommer-vangst

In de Amerikaanse staat Washington is een man veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 1,5 miljoen dollar voor de overexploitatie van zeekomkommers.

De 62-jarige Hoon Namkoong, baas van een bedrijf in vis en schaaldieren, bekende eerder dit jaar schuldig te zijn aan het opgeven van te lage aantallen ingekochte zeekomkommers. Tussen 2014 en 2016 gaf hij bijna 113.000 kilogram te weinig op.

Hoon kocht de ongewervelde zeedieren in bij visserijen in de Puget Sound, een zeearm in het noordwesten van de Verenigde Staten. Hij werd rijk met de verkoop aan kopers in de VS en in Aziƫ, waar ze in tegenstelling tot bijvoorbeeld West-Europa veel worden gegeten.

Volgens de Amerikaanse aanklager maakt de illegale vangst van zeedieren in de staat bijna 20 procent uit van de totale toegestane hoeveelheid. De illegale activiteiten vormen een bedreiging voor de zeekomkommer-stand en voor het ecosysteem, waarin de zeedieren een belangrijke rol vervullen.

Lucratief

De illegale zeekomkommer-vangst neemt de laatste tijd toe omdat de handel erin lucratief is. De zaak in Washington is de tweede grote zaak rond de illegale handel in het westen van Amerika in iets meer dan een jaar.

Vorig jaar werden een vader en zoon aangeklaagd voor het smokkelen van 17 miljoen dollar aan zeekomkommers vanuit Mexico naar Amerika voor export naar Aziƫ.