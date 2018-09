Musk weg uit raad van bestuur Tesla na schikking met beurswaakhond

Elon Musk en Tesla hebben een schikking getroffen met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Onderdeel van de schikking zijn het terugtreden van Musk als voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf en de betaling van in totaal 40 miljoen dollar. Musk blijft wel aan als CEO (chief executive officer) van de fabrikant van elektrische auto's.

De schikking volgt twee dagen nadat de toezichthouder Musk had aangeklaagd voor fraude vanwege een tweet waarin hij schreef het bedrijf voor 420 dollar per aandeel van de beurs te willen halen. Later trok hij die plannen weer in. Volgens de SEC was die tweet "onjuist en misleidend".

Als gevolg van de tweet werd de handel op de beurs ruim 2 uur stilgelegd en het aandeel Tesla steeg in korte tijd met 7 procent. De SEC startte een onderzoek omdat Musk zich mogelijk schuldig had gemaakt aan fraude en het manipuleren van de beurskoers.

Musk moet nu binnen 45 dagen aftreden als voorzitter van de raad van bestuur. Hij mag die functie de komende drie jaar niet meer uitvoeren. Daarnaast moet zowel Tesla als Musk zelf een boete van 20 miljoen dollar betalen. Dat geld gaat naar investeerders die schade hebben geleden.