Wéér tegenslag voor Facebook, de gifbeker is nog niet leeg

Facebook had al een zwaar jaar - en vandaag is dat nog een flink stuk zwaarder geworden, nu het nieuws dat de accounts van miljoenen gebruikers open stonden voor criminelen.

Het bedrijf had al last van een dataschandaal, waarbij 87 miljoen gebruikers werden getroffen. Het kampt nog altijd wereldwijd met problemen rond nepnieuws en haatzaaien én het heeft te maken met Russische en Iraanse trollen, die het gemunt hebben op de Congresverkiezingen in de VS. Deze week stapten plotseling ook nog de oprichters van dochterbedrijf Instagram op.

Nu blijkt dat hackers toegang hadden tot accounts van 50 miljoen gebruikers. De precieze impact van deze hack en of er sprake is van misbruik, is nog onduidelijk. Facebook staat pas aan het begin van het onderzoek, de digitale inbraak werd dinsdag pas ontdekt. Het lek is volgens het bedrijf al wel gedicht.

Wat de hackers in handen hebben

De hackers hebben geen toegang gehad tot de wachtwoorden van gebruikers, zegt Facebook. In plaats daarvan kregen ze zogeheten access tokens in handen. Dit zijn een soort digitale sleutels die ervoor zorgen dat je niet steeds opnieuw hoeft in te loggen als je de app gebruikt.

Een journalist van The New York Times, die Facebook voor de krant nauwgezet volgt, noemt dit "hun meest serieuze veiligheidsprobleem tot nu toe". En voor ieder bedrijf zou zo'n hack ongelukkig uitkomen, maar in het geval van Facebook komt daar nog bij dat het hoofd beveiliging van het bedrijf, Alex Stamos, in augustus is vertrokken. Hij was eindverantwoordelijk voor dit soort zaken. Volgens The New York Times was hij het niet eens met de koers. Er is nog geen opvolger van Stamos.