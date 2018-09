Het is nu afwachten of Instagram langzaam verandert in 'Facebook 2.0'

Waar de oprichters mogelijk ook moeite mee hadden, is dat ze door een reorganisatie bij Facebook een nieuwe 'vicepresident product' kregen: Adam Mosseri. Hij behoort tot de inner circle van topman Zuckerberg.

De vraag die voorlopig onbeantwoord blijft: wat betekent dit voor Instagram? De visionairs achter de app zijn weg. De kans bestaat dat Facebook meer elementen gaat toevoegen waarvan de oprichters wellicht zouden zeggen: past dat nou wel goed bij de app? Of de recente toevoeging van IGTV (Instagram TV) daar ook bijhoort. is gissen. Al is het wel een functie die tot nu toe lauw wordt ontvangen.

Het lijkt dus niet gek om te denken dat je op Instagam meer reclame gaat zien. Bijvoorbeeld in Instagram Stories, wat dagelijks door 400 miljoen mensen wordt gebruikt. Of nog vaker in de tijdlijn. Want ten slotte wil Facebook blijven groeien in omzet, al is het maar om de aandeelhouders te vriend te houden.