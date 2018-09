Oprichters Instagram nemen ontslag bij Facebook na 'interne botsingen'

De oprichters van Instagram, Kevin Systrom en Mike Krieger, gaan moederbedrijf Facebook verlaten. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal botsten ze de laatste tijd intern over de koers van de populaire foto- en videodienst.

De twee zouden het onder meer met Facebook-topman Mark Zuckerberg oneens zijn over de te hanteren strategie om te groeien. Intern zou al langer bekend zijn dat Systrom en Krieger niet meer op hun plek waren en hun vertrek aan het plannen waren.

'Tijd voor ons zelf'

In een gezamenlijke verklaring spreken Systrom - die de afgelopen jaren de topman was - en Krieger hun dankbaarheid uit voor de afgelopen jaren bij Instagram (als losstaand bedrijf) en voor de tijd onder de vleugels van moederbedrijf Facebook. Ook bedanken ze topman Zuckerberg en zijn rechterhand, operationeel directeur Sheryl Sandberg. "We zijn van plan tijd voor ons zelf te nemen."

Zuckerberg zegt op zijn beurt in een verklaring dat "Kevin en Mike buitengewone productleiders zijn en dat Instagram hun creatieve talenten symboliseert". Ook zegt hij de afgelopen jaren veel van ze te hebben geleerd en wenst ze succes.

Pijnlijke stap

De stap is pijnlijk voor moederbedrijf Facebook, dat in 2012 Instagram kocht voor een miljard dollar. Eerder dit jaar vertrok ook de oprichter van WhatsApp, een ander bedrijf dat door Facebook is ingelijfd. Die deed dat volgens Amerikaanse media ook omdat hij het niet eens was met de koers van het bedrijf, maar dat ging toen over de privacy van de gebruikers.

De overname van Instagram wordt nu genoemd als een van de beste keuzes van Zuckerberg ooit. Facebooks imago is, onder meer door een aaneenschakeling aan schandalen, minder sterk dan een aantal jaar geleden en bij jongeren steeds minder populair. Instagram daarentegen groeit heel hard en heeft inmiddels meer dan een miljard gebruikers.