'WhatsApps privacybewuste baas kon niet meer leven met datahonger Facebook'

The New York Times meldt op basis van een hoge Facebook-medewerker, die anoniem wil blijven, dat Koum zorgen had over hoe Facebook gebruikersdata verzamelt. Hij wilde volgens deze bron betere bescherming voor die data. Koum zou daarnaast al sinds vorig jaar hebben overwogen om te vertrekken.

De topman zat sinds de overname van WhatsApp ook in Facebooks raad van commissarissen. Volgens The Washington Post is hij ook van plan om daar uit te stappen. Wanneer dat gaat gebeuren is onduidelijk. De bron van The New York Times zegt dat hij in de raad meerdere malen zijn zorgen over privacy en beveiliging heeft gedeeld, maar kreeg daar geen gehoor. Daarnaast zou hij in 2017 onder druk zijn gezet om advertenties toe te laten op WhatsApp. Volgens de krant kon hij het wel goed met topman Mark Zuckerberg vinden.

19 miljard dollar

Koum bedacht WhatsApp samen met Brian Acton in 2009, ze hadden elkaar leren kennen bij internetbedrijf Yahoo. In eerste instantie werkten ze niet aan een chatapp, maar aan een appje waarmee je je status kunt delen. Maar dat veranderde al snel. Het idee om via de databundel berichten te sturen bleek een gat in de markt en binnen een paar jaar had WhatsApp honderden miljoenen gebruikers.

Vijf jaar later kocht Facebook de chatapp voor 19 miljard dollar (omgerekend 15,8 miljard euro) in aandelen en geld. Het leidde direct tot een hoop vragen, want Facebook stond toen al bekend als een grote dataverzamelaar, en tot een kortstondige hype rond het nieuwe alternatief Telegram. Uiteindelijk schreef Koum een blogpost, in een poging de zorgen weg te nemen. Dat lijkt te zijn gelukt, want WhatsApp is ontzettend blijven groeien.