Honderden accounts verwijderd vanwege Iraanse propaganda

Facebook en Twitter hebben honderden accounts verwijderd omdat ze nepnieuws en propaganda zouden verspreiden. De meeste accounts waren gevestigd in Iran en Rusland. Facebook haalde 652 pagina's offline, Twitter deed hetzelfde met 284 accounts.

De sociale mediabedrijven kregen een tip van cyberbeveiligingsbedrijf FireEye dat de accounts Iraanse propaganda verspreidden in onder meer de VS en Groot-Brittannie.

Twitter zegt dat het ging om gecoördineerde pogingen om de publieke opinie te beïnvloeden, maar volgens FireEye was dat niet specifiek gericht op de verkiezingen die later dit jaar in Amerika worden gehouden.

Facebook geeft de laatste tijd meer prioriteit aan het tegengaan van misbruik. In juni maakte het bedrijf bekend dat het al 583 miljoen nepaccounts heeft verwijderd.