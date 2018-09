'Werkdruk vernietigt sociaal leven en academische carrières', hoogleraren protesteren

Minister Van Engelshoven (D66, Onderwijs) erkende deze week dat de werkdruk aan de universiteiten hoog is. Ze wil "hier samen met universiteiten naar kijken om dit aan te pakken", schreef ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Onvoldoende, vindt Rens Bod, het gezicht van de landelijke protestacties. "We zijn al in gesprek, onder andere over versnelde investeringen na afschaffing van de studiefinanciering", zegt Bod. "Het is daarom een extra trieste vaststelling dat er, bovenop alle andere bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs, nóg een bezuiniging van 19 miljoen in de Miljoenennota is aangekondigd. Het is volstrekt onacceptabel."