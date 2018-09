PO in Actie wil landelijk protest van overheidsdiensten

De basisschoolleraren achter vakbond PO in Actie roepen op tot een landelijke actiedag van alle overheidsdiensten. Ze willen dat agenten, verpleegkundigen, defensiepersoneel en leraren samen gaan staken in Den Haag.

"Doorgeslagen regeldruk, administratieve rompslomp en een tekort aan collega's zorgen voor toenemende werkdruk in alle publieke sectoren", schrijven Jan van de Ven en Thijs Roovers in een open brief in het AD.

De auteurs vinden dat de jaarlijkse twee miljard euro die het afschaffen van de dividendbelasting mogelijk gaat kosten, beter aan werkenden in de (semi)publieke sector kan worden besteed. "Geen geld voor extra agenten, verpleegkundigen, defensiepersoneel of leraren is een politieke keuze. Hoe je het ook wendt of keert."

Naar de maan

Onder medewerkers in de zorg bestaat interesse in de gezamenlijke staking. "Veel zorgmedewerkers vinden het belachelijk dat er twee miljard euro naar de buitenlandse aandeelhouders van grote bedrijven gaat en de zorg naar de maan kan lopen", zegt de oprichter van de Facebookpagina Zorg in Actie, die zo'n 25.000 leden heeft, in de krant.

In juni bereikten werkgevers en werknemers in het primair onderwijs overeenstemming over een nieuwe cao. Maar omdat dat niet genoeg was om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te dichten, ging PO in Actie verder met staken.