Identiteit van vijf van de terrorismeverdachten bekend, dit zijn ze

Hardi N. (34) uit het Arnhemse Statenkwartier wordt door het OM als 'de spil' in het netwerk gezien. De geboren Irakees werd in 2014 gearresteerd op verdenking van uitreizen naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Daarvoor wordt hij veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf en 21 maanden voorwaardelijk.

N. werkte tot zijn arrestatie als vreemdelingenbewaarder bij justitie. Hij is gescheiden, heeft een dochter van zes en had schulden toen hij uit de gevangenis kwam. Tijdens de rechtszaak zei hij zich nooit bij een strijdgroep te willen aansluiten. "Ik ben gelovig, maar niet radicaal. Radicalen zien me als een afvallige omdat ik voor de overheid werk. Ik was niks geks van plan."

N. wordt na zijn veroordeling behandeld voor een posttraumatische-stressstoornis. Volgens de reclassering ging N. in 2016 twijfelen over zijn kennis en strenge opvattingen over het geloof. Hij gaf aan zich opnieuw te willen verdiepen in de islam om zo "als het ware opnieuw te beginnen". De reclassering heeft N. daarop geholpen aan een theologisch deskundige, met wie hij wekelijks een gesprek had.

Op de voordeur van N.'s ouderlijk huis zijn de sporen van een stormram waarmee het arrestatieteam naar binnen is gegaan, nog te zien. Zijn ouders zijn nu in Irak, vertelt een jongere broer tegen de NOS. De politie was van half zeven tot middernacht in het huis bezig en nam computers en telefoons mee. Zijn broer is verbaasd over de arrestatie. "Ik geloof helemaal niks van dit verhaal, het is lariekoek. Het ging goed met Hardi. Ik zag hem om de dag. Hij sportte veel en had net de voogdij over z'n dochter terug."