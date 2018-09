'Mijn opgepakte zoon Amir is niet geradicaliseerd', zegt Arnhemse moeder

Ook bewoners van de wijk Presikhaaf, een rustig buurtje met nieuwbouwhuizen met zonnepanelen op de daken, zijn geschrokken. "Ik woon hier nu vijf jaar maar heb nooit iets geks gezien", vertelt een bewoner vlak voor vertrek naar het schoonmaakbedrijf waar hij werkt. Gisteren zag hij ineens agenten met bivakmutsen. "Ik krijg een angstig gevoel van het idee dat hier mogelijke terroristen actief zijn. Vooral voor kinderen."

Een bewoonster stond in de keuken toen haar zoontje tegen haar zei 'mama, er is overal politie'. Ik dacht wat gebeurt er hier?! Ik keek om de hoek en het leek met al die agenten en politiewagens wel of ik in Amerika was! Toen hoorde ik over IS en aanslagen ofzo. Vreselijk."