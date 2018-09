Klimaatakkoord komt er dit jaar niet, spanning in coalitie

Regeerakkoord 2017

Nederland wordt duurzaam. We hebben geen alternatief voor aanpakken. We nemen onze verantwoordelijkheid voor het klimaatakkoord van Parijs. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot fors gaan verlagen.

We leggen de lat hoog. We willen de meest ambitieuze doelstelling van Parijs. Daarvoor werken we samen met gelijkgezinde landen in Europa.

In Nederland nemen we maatregelen die ons voorbereiden op een emissiereductie van 49 procent in 2030. In de EU nemen we het voortouw om het doel op 55 procent te krijgen.