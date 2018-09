Deense uitvinder Madsen krijgt ook in hoger beroep levenslang

De Deense uitvinder Peter Madsen is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat was ook de eis. In april kreeg hij ook al levenslang voor het martelen en vermoorden van de Zweedse journalist Kim Wall.

De advocaat van Madsen had om een kortere straf gevraagd. "Hij heeft geen strafblad en het gaat om één moord", zei ze. "In vergelijkbare zaken heeft de dader vaak meerdere misdrijven gepleegd."

Een levenslange gevangenisstraf duurt in Denemarken 16 jaar, maar kan worden verlengd. Vlak voor de rechters zich vanmorgen terugtrokken voor de laatste beraadslaging over de straf, kreeg Madsen het woord. "Wat er is gebeurd spijt me vreselijk voor Kims familie", zei hij. De ouders van Kim Wall waren aanwezig in de rechtszaal.

Interview

In augustus 2017 nam Madsen de 31-jarige vrouw mee voor een tochtje in zijn zelfgebouwde onderzeeër, waar zij hem zou mogen interviewen. De duikboot zonk de volgende dag. Madsen werd gered, maar van Wall ontbrak elk spoor.

Madsen beweerde dat hij de journalist de avond ervoor in de buurt van Kopenhagen had afgezet, maar een paar dagen later werden in zee lichaamsdelen van de vrouw gevonden.

De Deense uitvinder verklaarde daarna dat de vrouw aan boord van de onderzeeër een ongeluk had gehad en was omgekomen. Hij bekende haar lichaam te hebben verminkt, maar heeft altijd ontkend dat hij haar heeft vermoord.

Aanklager

Volgens de aanklager in de rechtszaak in april heeft Madsen Wall eerst verkracht en daarna vermoord. Vervolgens heeft hij haar lichaam in stukken gesneden en in zee gegooid. Speciaal voor dat doel zou hij een zaag mee aan boord hebben genomen. Haar lichaamsdelen verzwaarde hij met metalen buizen.

Op de computer van Madsen zijn filmpjes gevonden waarin vrouwen worden gemarteld en vermoord en daarna onthoofd. Volgens de politie gaat het om echte beelden.

Hoe de journalist precies om het leven is gekomen, is ondanks onderzoek niet duidelijk geworden.