Iran beschuldigt Trump van "intellectuele zwakte"

De Iraanse president Rohani heeft flink uitgehaald naar president Trump. In zijn toespraak voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York beschuldigde Rohani Trump van "intellectuele zwakte".

Rohani doelde daarmee op het beleid van Trump om zich terug te trekken uit internationale verdragen, zoals de Iran-deal. In dat akkoord uit 2015 zijn afspraken gemaakt over het opheffen van sancties tegen Iran in ruil voor het ontmantelen van nucleaire installaties. Rohani zei in zijn speech dat Trump daarmee internationale regels overtreedt en de verplichtingen niet nakomt die de VS onder Obama heeft vastgelegd.

Economisch terrorisme

De sancties die de Amerikanen hebben ingesteld tegen Iran zijn volgens Rohani een vorm van economisch terrorisme. Hij zei dat Iran geen oorlog wil, geen sancties en geen dreigingen en alleen maar uit is op het naleven van internationale afspraken. Rohani stak daarbij wel weer zijn hand uit. Hij wil, binnen de VN-Veiligheidsraad, in gesprek blijven met de VS.

President Trump had in zijn toespraak van dinsdagmiddag forse kritiek op Iran. Het regime is corrupt, zaait chaos, dood en vernietiging, zei Trump. Hij is ervan overtuigd dat Iran terroristische groeperingen steunt.